الخارجية التركية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى العراق بسبب المظاهرات

أوصت ​وزارة الخارجية التركية​ المواطنين الأتراك بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات ب​العراق​، كما نصحت المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

وتظاهر آلاف العراقيين في ​بغداد​ ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على ​البطالة​ و​الفساد​ المالي والإداري في مؤسسات الدولة.