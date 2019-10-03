الخارجية التركية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى العراق بسبب المظاهرات

أوصت وزارة الخارجية التركية المواطنين الأتراك بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات بالعراق، كما نصحت المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.
وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
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