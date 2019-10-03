الوطن السورية: الإرهابيون الأجانب الذين توافدوا على سوريا أكثر من 170 ألفا

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن "وثيقة أميركية، كشفت أن العدد الكلي للإرهابيين الأجانب الذين توافدوا على ​سوريا​ بلغ 171400، وأن ​الجيش السوري​ وحلفاءه قتلوا منهم 51910، وفقد منهم 33847"، مشيرةً إلى انه "تصدّر الأتراك القائمة بـ25800 إرهابي، والسعوديون جاؤوا في المرتبة الثانية بـ24500 إرهابي".

ولفتت إلى ان "هذه المعلومات نشرها الناطق باسم "​هيئة التنسيق الوطنية​ – حركة التغيير الديمقراطي" المعارضة ​منذر خدام​ على "​فيسبوك​"، مشيرةً إلى أن "الأرقام نفسها نشرت في وثيقة أميركية معتمدة من منظمة ​الأمم المتحدة​، نشرت بعنوان "سوريا في مواجهة الحرب الكونية حقائق ووثائق".

وأشارت إلى أن "24500 إرهابي جاؤوا من ​السعودية​، قتل منهم 5990 إرهابيا بينهم 19 امرأة، وفقد منهم 2700 إرهابي، وأن 25800 إرهابي وصلوا من ​تركيا​ قتل منهم 5760 إرهابيا وفقد منهم 380، وأن 21000 إرهابي قدموا من ​الشيشان​ قتل منهم 5230 إرهابيا وفقد منهم 1950 إرهابيا، بينهم 16 امرأة"، لافتةً إلى أنه "جاء 14000 إرهابي من ​فلسطين المحتلة​ أغلبهم من ​حركة حماس​ الإخوانية، قتل منهم 4920 إرهابيا وفقد 670 إرهابيا، و10500 إرهابي من تونس قتل منهم 4200 إرهابي بينهم 45 امرأة وفقد منهم 1260 إرهابيا، و9500 إرهابي من ​ليبيا​ قتل منهم 3940 إرهابيا وفقد منهم 1650، و13000 من ​العراق​ قتل منهم 3780 وفقد منهم 1200".

وأوضحت أن "11000 إرهابي جاؤوا من ​لبنان​ قتل منهم 3110 وفقد منهم 1080 وبين القتلى 7 نساء، و8600 إرهابي من ​تركمانستان​ قتل منهم 3050 بينهم 11 امرأة وفقد منهم 900، و7500 من مصر قتل منهم 2100 وفقد منهم 870، و3800 من ​الأردن​ قتل منهم 1990 وفقد منهم 265، و4600 من ​باكستان​ قتل منهم 1380 وفقد 590"، إضافة إلى آلاف الإرهابيين والإرهابيات من إجمالي العدد المذكور تقاطروا على سوريا من ​أفغانستان​ و​اليمن​ و​كازاخستان​ و​أوزبكستان​ و​الكويت​ و​الجزائر​ و​المغرب​".