نائب أردوغان: سنتابع قضية خاشقجي حتى ينال قاتلوه العقاب

أكد نائب الرئيس التركي، ​فؤاد أوقطاي​ "مواصلة ​تركيا​ متابعة قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ حتى ينال المسؤولين عن الجريمة العقاب"، مشيراً إلى انه "يقع على عاتق ​المجتمع الدولي​ أيضًا مسؤولية كبيرة من أجل كشف جميع جوانب الحادث. استذكر خاشقجي بالرحمة".

وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول 2018، داخل القنصلية ​السعودية​ ب​إسطنبول​، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وفي تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.