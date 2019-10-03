بيرني ساندرز يعلق حملته الانتخابية ويجري قسطرة في القلب









اسماء السيد - نيويورك: أعلن فريق حملة بيرني ساندرز الأربعاء أن السناتور الساعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي استعدادا للانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2020، علق حملته الانتخابية "حتى إشعار آخر"، وأجريت له عملية قسطرة إثر انسداد أحد شرايين قلبه.

وجاء في بيان صادر عن حملته الانتخابية "خلال أحد النشاطات الإنتخابية مساء أمس شعر السناتور ساندرز بوجع في الصدر، وتبين من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود فتم وضع قسطرتين له".

ويعتبر السناتور ساندرز المعروف بمواقفه اليسارية المتشددة أكبر المرشحين الديموقراطيين سنا، وسبق أن خسر في السباق نفسه عام 2016 أمام هيلاري كلينتون التي فازت بترشيح الحزب الديموقراطي قبل أن يهزمها دونالد ترامب.

Advertisements

ويتنافس ساندرز للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بشكل خاص مع جو بايدن (76 عاما) النائب السابق للرئيس باراك أوباما، وسناتورة ماساتشوستس اليزابيت وارن (70 عاما).

وهو المرشح الأول الذي يعلق حملته الانتخابية لاسباب صحية. وأعلن فريق حملته أنه ألغى كل مواعيده "حتى إشعار آخر" و"أن معنوياته عالية".

ولم يعرف بعد ما اذا كان سيشارك في المناظرة التلفزيونية التي من المقرر ان تجمع 12 مرشحا ديموقراطيا في الخامس عشر من تشرين الاول/اكتوبر الحالي في إحدى جامعات ولاية أوهايو.