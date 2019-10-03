شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان": توفير فرص حقيقية للشباب أولوية أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، رسالة شكر لزملائه فى اللجنة لتجديد الثقة فيه رئيساً للجنة خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم، مؤكداً أن اللجنة ستضع مصلحة الشباب على رأس أولويات اللجنة .

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وأضاف "مرعى" فى تصريح، أن اللجنة ستبذل كافة الجهود الممكنة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى من أجل توفير كافة الفرص أمام الشباب، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد لجان للاستماع إلى رؤية المجتمع المدنى، واتحاد الجمعيات والمشروعات الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة لوضع رؤية حول قانون المشروعات الصغيرة بشكل يتواكب مع متطلبات الوقت الراهن، ويحل مشاكل صغار المستثمرين.

وأكد النائب، أن اللجنة ستشكل زيارات للمناطق الصناعية التى صدر بها توجيه من الرئيس لعمل تعاون وإشراف اللجنة وممارسة دورها الرقابى بأقل شروط والمميزات ومنحهم حوافز مالية واستثمارية.