شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مصر نجحت فى القضاء على الإرهاب المدعوم من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ، ورئيس لجنة السياحة بالحزب، من الاستماع للدعوات المغرضة التي يطلقها أعداء الوطن والتي تهدف للنيل من آمنه واستقراره، مشيدة بوعى المصريين لمواجهة تلك الشائعات.

وقالت رمزى، في بيان لها، علينا جميعا التكاتف الاصطفاف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الشائعات والتي تعد أحد أدوات حروب الجيل الرابع، التى تتبناها الدول الراعية للإرهاب والتي لا تريد السلام لمصر.

وانتقدت مساعد رئيس الحزب، صمت المجتمع الدولى وعدم اتخاذه خطوات جادة لردع الدول الداعمة للإرهاب والمعلومة للجميع، مؤكدة أن استمرار تلك الدول بتقديم الدعم بمختلف أشكاله للجماعات الإرهابية يهدد أمن وسلامة الشعوب.

وأكدت أمل رمزى، أن مصر نجحت فى القضاء على الإرهاب المدعوم من الخارج خاصة في مناطق سيناء، كما أن "القاهرة" تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، بالإضافة إلى تحملها أيضا أعباء قضايا الأمة العربية، وتعمل على وجود حلول سياسية لإنهاء النزاعات القائمة بالمنطقة .