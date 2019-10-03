"واتساب" يختبر خاصية جديدة بشأن مسح الرسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" يختبر خاصية جديدة لمستخدميه، تتيح مسح الرسائل ذاتيا بعد فترة محددة من إرسالها.

ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "واتساب" تحديد المدة الزمنية التي ستبقى فيها الرسائل قابلة للقراءة قبل أن تٌمسح ذاتيًا، ويمكن للمستخدم أن يختار وقت مسح الرسالة بين خمس ثواني وساعة واحدة.

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وفي حال عدم قراءة الرسائل من طرف المتلقي في الوقت الذي حدده المرسل، فإن الرسالة تختفي دون إمكانية قراءتها من جديد.

جدير بالذكر أن "سناب شات" أول تطبيق وفر خدمة مسح الرسائل بشكل ذاتي بعد تحديد المستخدم لوقت معين تختفي بعده الرسائل من أجهزتهم.

كما طور "تليجرام" هذه الميزة مسبقًا باستخدام ميزة الدردشة السرية الموجودة في التطبيق، وأضافتها "جوجل" أيضًا في خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" التي تم تطويرها العام الماضي باسم ميزة الوضع السري.