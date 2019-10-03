ترامب يدرس مقاضاة بعض المنخرطين في تحقيق مولر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يدرس التقدم بدعوى قضائية ضد تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية وتواطئ ترامب المحتمل، متهما مولر بمعاملته ومساعديه بشكل غير عادل.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، حسب نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "لقد كنا نحقق على أساس شخصي، عبر (محامي ترامب) رودي جولياني ومحامين آخرين في الفساد الخاص بانتخابات 2016.. كنا نحقق في الفساد لأنني من المحتمل أن أتقدم بالعديد من الدعاوى القضائية ضد كثير من الناس المتعلقة بتحقيق الفساد في الانتخابات".

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وأضاف ترامب: "لقد كنت أدرس ذلك (التحقيق) بتمعن وقوة لفترة طويلة من الوقت، كيف ولماذا بدأ، لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك لأي رئيس أبدا، لكنني كنت أتكلم عن التحقيق من نقطة رفع دعوى قضائية كبيرة وأتكلم عن ذلك منذ مدة طويلة".

وأكد ترامب أن لديه "كل الحق في رفع دعوى قضائية بسبب الطريقة التي عاملوني وعاملوا الآخرين بها، لقد دمروا البعض، دمروا حياتهم باتهامات كاذبة لم تتواجد قط، وهذا هو التواطؤ".

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يتهم مولر منذ مدة طويلة بالتحيز وسوء السلوك السياسي خلال التحقيق الذي استمر نحو عامين في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية وعرقلة القضاء الأمريكي من قبل بعض مسئولي إدارة ترامب والمساعدين في حملته الانتخابية.