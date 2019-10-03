القنصلية السعودية في السويس تحتفل باليوم الوطني للمملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت القنصلية السعودية في السويس، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، برئاسة الوزير المفوض عبد الله بن مضيف الطلحي القنصل العام بالسويس.

وشهد الاحتفال الذي أقامته القنصلية، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عيد سعيد مساعد مدير أمن السويس نائبا مدير أمن السويس.

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بدأ الاحتفال اليوم الأربعاء، بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين مصر والسعودية، ثم ألقى القنصل العام السعودي كلمة رحب فيها بالحضور وأثنى على العلاقة الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وعلاقة الأخوة تحت قيادة خادم الحرميين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعقب ذلك كلمة للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قدم فيها التهنئة للقنصل بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89 وأشار "صقر في كلمته الى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأواصر المحبة والصداقة التي تربط مصر بالسعودية منذ سنوات طويلة.

كما أشاد المحافظ بالتعاون المشترك في جميع المجالات من جهة وبين محافظة السويس والقنصلية من جهة أخرى.