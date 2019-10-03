بعد تكليفات السيسي بإنشاء الكليات التكنولوجية.. خالد عبد الغفار: مصر ستتقدم بالتعليم الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر ستتقدم بالتعليم الفني، وذلك عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات بإنشاء الكليات التكنولوجية.

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن الطالب الذي لم يستطع الحصول على درجات عالية في الشهادة الإعدادية يلتحق بالتعليم الفني، ونحن الآن نحاول علاج تشوه مجتمعي يتمثل في النظر إلى التعليم الفني بشكل ليس حضاريًّا.

وأضاف وزير التعليم العالي أن تكليفات الرئيس بإنشاء كليات تكنولوجية سيعالج هذا التشوه، كما أنه ظل يتابع بدقة كل المشروعات التي نفذت على أرض الواقع، حتى افتتاح الجامعة التكنولوجية في محافظات بني سويف وقويسنا بالمنوفية، والقاهرة الجديدة.

وفى العام الحالي تبدأ 3 جامعات تكنولوجية في فتح أبوابها أمام الطلاب وبدء الدراسة بها، أولاها في محافظة بني سويف، وثانيتها في قويسنا بالمنوفية، والثالثة في القاهرة الجديدة، وجار إنشاء جامعات أخرى في الإسكندرية وأسيوط وبورسعيد وغرب سيناء.