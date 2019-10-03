وكالات- قدمت نائبة رئيس بيرو، مرسيدس أراوس استقالتها اليوم، الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بعد يوم من أدائها اليمين الدستوري أمام نواب البرلمان لتولي رئاسة البلاد مؤقتا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أراوس كتبت تغريدة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء قالت فيها إنها لا تستطيع أداء مهام الرئيس المؤقت التي أوكلها لها البرلمان، بعد أن طلبت منظمة الدول الأمريكية من المحكمة الدستورية في بيرو النظر في قانونية قرار حل البرلمان.
وكان رئيس بيرو مارتن فيزكارا قد أصدر قرارا بحل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أمس الاول الاثنين، وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لإنهاء المأزق السياسي الذي تشهده البلاد بسبب خططه لمكافحة الفساد.
ووصف النواب خطوة حل البرلمان بغير الدستورية، وصوتوا لصالح عزل فيزكارا وتعيين أراوس بدلا منه بصورة مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر إستقالة نائبة رئيس بيرو بعد يومٍ من تعيينها رئيسة مؤقتة للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.