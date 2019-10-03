منع الجزيرة في فنادق مصر

وجاء نص القرار «إنه بحسب خطاب صادر من غرف المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، يحمل رقم 28 لعام 2019، أتشرف بإفادة سيادتكم بأنه ورد للغرفة خطاب بتاريح 8 /8 /2019، برقم (1313) من السيدة يمنى البحار معاون الوزير والمشرف على المكتب الفني لوزيرة السياحة، والمتضمن أنه ورد للوزيرة خطاب من السيد أمين عام مجلس الوزراء، بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، والتي من بينها اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الفنادق العاملة في مصر بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاص بها».
وتابع الخطاب «بناء على توجيهات وزيرة السياحة في هذا الخصوص، يرجى من سيادتكم التكرم بالتنبيه والتأكيد على عدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاصة بفندقكم الموقر».
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