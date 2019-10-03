brookings: ثلاثة مؤشرات تحسم أزمة ترمب مع الديمقراطيين

حاول موقع brookings الإجابة على عدد من الأسئلة حول مصير التحقيقات الجارية والورطة التاريخية، التي وقع فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب المكالمات الهاتفية السرية مع الرئيس الأوكراني، وهل سيؤدي ذلك إلى انتصار أم كارثة للديموقراطيين؟، هل ستؤدي إلى نهاية رئاسة الرئيس ترمب أم ستمهد الطريق لإعادة انتخابه؟.

ويعيد الكاتب ويليام أ. غالستون في تحليله على موقع brookings إلى الأذهان حدوث مجهودين مهمين في النصف الماضي من القرن الماضي، لإقالة رئيس الولايات المتحدة من منصبه، الأول الذي انتهى في 1974، أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون بما عرف بفضيحة ووترجيت، والثاني الذي بدأ في 1998 ضد الرئيس بيل كلينتون، وأدى إلى استقالة الرجل الذي قد قام بتنظيم هذا الجهد، وهو رئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق نيوت جينجريتش.

غير أن الحالة الثالثة من محاولة الإقالة والإزالة هذه المرة تستهدف الرئيس دونالد ترمب، فهل ستؤدي ذلك إلى انتصار أم كارثة للديموقراطيين؟، هل ستؤدي إلى نهاية رئاسة الرئيس ترمب أم ستمهد الطريق لإعادة انتخابه؟ لا نعرف الإجابات بعد، ولكن التاريخ يعطي تلميحات عن ما يجب أن نترقبه مستقبلا.

دعم العامة لجهود الإقالة

المؤشر الثاني المهم هو دعم العامة لجهود الإقالة ذاتها، فإن دعم عامة الناس للإقالة وإزالة الرئيس نيكسون ارتفع بشكل ثابت في 1973، وزاد إلى الضعف تقريبا بحلول نهاية السنة، وارتفع إلى 20 نقطة أخرى من يناير وحتى أغسطس 1974.

ولكن على العكس، دعم العامة للإقالة وإزالة بيل كلينتون لم يتزحزح في صيف وخريف 1998، بالرغم من جلسات استماع الكونجرس، وتقرير المدعي الخاص الصادم، واعتماد مقالات الإقالة، وفي 8 أغسطس، وفقا لجالوب، 34% من الأميركيين دعموا الإقالة و63% اعترضوا عليها، بينما في استطلاع 12 ديسمبر، الذي طرح نفس السؤال، اكتشف نتيجة مماثلة 34% راغبين، و63% معترضين، إذ فشل متهمو كلينتون في صنع قضيتهم ضده.

دعم الحزبيين للإقالة

يتمثل المؤشر الثالث المهم في مدى دعم الحزبيين للإقالة في مجلس النواب، فعندما صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب بخصوص إقالة الرئيس نيكسون، "6 من بين 17 جمهوريا دعموا التهمة التي أعاقت العدالة"، و7 وافقوا على التهمة التي مفادها بأنه قد أساء استخدام السلطات في مكتبه، وقد أشرف ذلك على الرحلة المثيرة، التي قام بها وفد جمهوري من مجلس الشيوخ برئاسة باري جولدواتر إلى المكتب البيضاوي لإبلاغ الرئيس نيكسون بأن الدعم له قد انهار، حتى بين أعضاء حزبه، لذلك استقال نيكسون قبل أن يحدث أي تصويت.

الأمور بشكل مختلف

ولكن في 1998 سارت الأمور بشكل مختلف، عندما تم التصويت بخصوص مقالات الإقالة، فقط 5 ديموقراطيين من بين 206 صوتوا لدعم أيٍ من هذه المقالات، وعندما صوّت مجلس الشيوخ على المقالتين التي حصلت على الغالبية في مجلس النواب، لم يقم أي ديموقراطي بدعمها، وهذه نتيجة تنبأت بها الانقسامات الحزبية الحادة في مجلس النواب.

وبقياس هذه المؤشرات الثلاث المهمة "الرضى عن مستوى أداء الوظيفة الرئاسية، ودعم عامة الناس لإقالة وإزالة الرئيس، والدعم الحزبي في الكونجرس"، كيف تسير الأمور، خصوصا أن الجهود لإقالة الرئيس ترمب بدأت تصبح جدية؟

مستوى أداء الوظيفة

استطلاع NPR/PBS/Marist تم إجراؤه بعد انكشافات الثلاثاء، ولكن قبل نشر شكوى المبلغ تضع الرضى عن الرئيس ترمب بين المصوتين المسجلين في 45%، ولا يزال الدعم الجمهوري للرئيس صامدا في 90%.

كما اكتشفت استطلاعات أخرى HuffPost/YouGov وPolitico/Morning Consult، بأن الرضى الرئاسي لا يزال لم يتغير بشكل كبير، حيث إن الجمهوريين لا يزالون يقفون بقوة وراء الرئيس، إذ لم تتغير أي من هذين الرقمين، فإن الديموقراطيين مرجحين بأن يعانوا من نفس المصير الذي عانى منه الجمهوريون قبل عشرين عاما.

كشف استطلاع NPR/PBS/Marist بأن الدولة منقسمة بشكل حاد حيال مزايا المتابعة، إذ يدعم بشكل عام 49% الإقالة، بينما 46% يعترضون ضدها، الإحصائيات التي تشمل 88% دعم ديمقراطي، و93% معارضة جمهورية، إلى جانب 82% من الديموقراطيين يعتبرون هذه المسألة مهمة جدا، و85% من الجمهوريين يعتبرونها سياسة بحتة.

وجود جدار جمهوري

لا يزال هنالك بعض الإشارات إلى وجود جدار جمهوري من المعارضة، والذي قد لا يكون منيعا تماما، إذ يعتقد 52% من الجمهوريين بأن المبلِّغ يجب أن يشهد أمام الكونجرس، و27% يعتبرون اتصال الرئيس الهاتفي، مطالبا التعاون الأوكراني مع التحقيق في سلوك جو بايدن كمسألة خطيرة تتطلب المزيد من التحقيق.

في هذه المرحلة، تنقسم المشاعر بين أعضاء مجلس النواب بشكل حاد، إذ أشار أكثر من 90% من ديموقراطيي مجلس النواب إلى دعمهم للتحقيق، الذي بالتأكيد سيبلغ ذروته في مقالات الإقالة، بينما كما هو الحال الآن، ولم يقترب حتى جمهوري واحد من مجلس النواب من التصويب لدعم الإقالة.

إقناع عامة الناس

إقناع عامة الناس بإقالة وإزالة الرئيس هي عملية بخطوتين، إذ يجب عليهم أن يكونوا مقتنعين بأن هذه التهم حقيقية، وأنها ذات وزن كاف كي تبرر قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد حقق متهمو نيكسون كِلا هذين الاختبارين، وقد أجبر على الاستقالة، ولكن على العكس، متهمو كلينتون حققوا الاختبار الأول، ولكن لم يحققوا الثاني.

مع بدء الجهود لإقالة ترمب، انقسم الشعب الأميركي بشأن هذين الاختبارين، يجب على المتهمين أن يواجهوا عبء الإثباتات، وتبقى أن ترى إذا ما كان تصميم الديموقراطيين المعلن على المضي بسرعة في التحقيق سيعطي الناس وقتا كافيا لاستيعاب المعلومات الجديدة، وربما يغيرون رأيهم.

كيف تورط زيلينكسي

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يتساءل موقع npr الأميركي عن كيفية تورط أوكرانيا في تحقيق إقالة ترمب، وفحوى زيارة زيلينكسي للولايات المتحدة في خضم الأزمة بين ترمب والديمقراطيين، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممثلين الآخرين في ورطة ترمب.

ويقول الكاتب لوشيان كيم في تقريره على موقع npr: إن آخر شيء قام به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي قبل الطيران إلى نيويورك هذا الأسبوع كان التوقيع على القانون الأول لدولته بخصوص الإقالة الرئاسية، ولكن حينما عاد من زيارته الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة، كان الرئيس ترمب هو الذي يواجه تحقيق الإقالة، بناء على اتصال هاتفي أجراه مع زيلينكسي قبل شهرين.

الاضطرابات السياسة

دفعت الاضطرابات السياسة التي أثارتها محادثة 25 يوليو في واشنطن أوكرانيا إلى الأضواء، بعد أن واجهت منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في 1991، أكبر مشكلة تمثلت تأكيد نفسها كدولة لها إرادتها ومصيرها، إذ أعلن للصحفيين قبيل الاجتماع مع ترمب بالقول "لا يستطيع أي شخص الضغط عليّ، لأني رئيس دولة مستقلة"، وتابع "شخص واحد فقط يستطيع الضغط علي، وهو ابني البالغ من العمر 6 سنوات".

زيلينكسي ليس البطل

ولكن الرئيس الأوكراني المغرور ليس البطل الوحيد المحتمل في قصة متشابكة تهدد رئاسة ترمب، إذ يشمل طاقم الممثلين رودي جولياني محامي ترمب الشخصي، واثنين من أعضاء النيابة العامة السابقين الأوكرانيين، وابن نائب الرئيس الأسبق جو بايدن هنتر، الذي عمل لصالح شركة نفط أوكرانية لمدة 5 سنوات.

انضم هنتر بايدن إلى مجلس إدارة شركة بوريزما في ربيع 2014 في بريطانيا، وكانت الشركة خاضعة للتحقيق بسبب غسيل الأموال، وتعهدت حكومة أوكرانيا الجديدة بالكشف عن فساد عصر يانوكوفيتش، بما في ذلك بوريزما.

أجانب معروفون مثل هنتر بايدن وألكسندر كفاشنيفسكي الرئيس البولندي الأسبق، تم تعيينهم للمساعدة في تلميع سمعة الشركة، كما قالت داريا كيلينيوك، رئيسة مركز مكافحة الفساد في كييف، وهي مجموعة ناشطة غير حكومية.

التساؤل حول الصراع المحتمل للمصالح قد أثار اتهامات جولياني بأن جو بايدن استغل منصبه للضغط على أوكرانيا كي تطلق نائبها العام فيكتور شوكين، الذي أشرف على التحقيق في بوريزما.

ما هي المؤشرات الثلاثة المهمة للإقالة

- الرضى عن مستوى أداء الوظيفة الرئاسية

- دعم عامة الناس لإقالة وإزالة الرئيس

- الدعم الحزبي في الكونجرس

كيف تسير الجهود لإقالة الرئيس ترمب

- الدولة منقسمة بشكل عام 49% مع الإقالة

- 46 % يعترضون على الإقالة

- 88 % من الديموقراطيين يدعمون الإقالة

- 93 % من الجمهوريين يعارضون الإقالة

- 82 % من الديموقراطيين يعتبرون المسألة مهمة جدا

- 85 % من الجمهوريين يعتبرونها سياسة بحتة