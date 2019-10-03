اتفاقية سعودية أميركية حول البراءات والعلامات التجارية

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في أميركا USPTO، اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع، وجرى التوقيع على هامش أعمال الجمعية العمومية (59) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في جنيف.

وجرى التوقيع رغبة في تطوير الشراكة الثنائية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز العلاقة بين الجانبين، لتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية السعودية في أميركا وجذب مقدمي طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية، لتسجيل اختراعهم وعلاماتهم التجارية في السعودية، ما يعزز التعاون بين البلدين.

كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية إجراءات منح براءات الاختراع والعلامات التجارية في الهيئة.

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى من خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية العمومية للملكية الفكرية، والمنعقدة في جنيف إلى تعزيز الشراكة بين البلدان الأعضاء، وزيادة التعاون في مجال الملكية الفكرية.