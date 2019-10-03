المرشح التونسي السجين يرفض التحالف مع النهضة

أعلن المرشح الرئاسي لحزب «قلب تونس» والموقوف في السجن نبيل القروي أنه لن يدخل في تحالف مع حركة النهضة في حال فوزه في الانتخابات، بسبب وجود شبهات عدة ضد الحركة.

وأوضح القروي في رسالة نشرت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن رفضه للتحالف مع النهضة يستند إلى وجود «شبهات قوية حول جرائم اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين ومدنيين»، لافتاً إلى وجود شبهات أخرى ترتبط بالتورط في «شبكات تسفير تونسيين إلى القتال في سورية وإدارة جهاز سري».

حرب كلامية

تأتي رسالة القروي ضمن حرب كلامية بعد تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن أيضا في اجتماع شعبي عن رفض التحالف مع حزب «قلب تونس» لوجود شبهات فساد من حوله، في الوقت الذي يتنازع الحزبان بحسب نتائج استطلاعات الرأي لنوايا التصويت قبل الفترة الانتخابية.

اتهامات بفساد مالي

ورفض القضاء ثلاثة مطالب تقدم بها محامو القروي للإفراج عنه، وأحدث هذا حالة من الإرباك لدى هيئة الانتخابات لعدم توفر فرص متكافئة للمرشحين خلال الحملة الانتخابية.