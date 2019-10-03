إيرلندا تعتبر مقترحات جونسون حول بريكست غير كافية

اعتبر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، الأربعاء، أن المقترحات الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستبدال "شبكة الأمان" المتفق عليها من أجل ضمان الإبقاء على الحدود الإيرلندية مفتوحة، غير الكافية.

وقد أخبر فارادكار نظيره البريطاني، في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، أن هذه المقترحات لا تحقق بشكل كامل الأهداف المتفق عليها بشأن شبكة الأمان، بحسب بيان صادر عن الحكومة الإيرلندية.

غير أن البيان قال إن فارادكار سيدرس هذه المقترحات بمزيد من التفصيل، وسيناقشها مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن فارادكار أبلغ جونسون بأنه يرغب في أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق، "وسنواصل العمل متحدين مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الغاية".

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