جونسون ما يزال يعتزم تعليق عمل البرلمان البريطاني

أعلن مقر الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم تعليق عمل البرلمان مجددا الأسبوع المقبل لتمهيد الطريق لعرض برنامج عمله على دورة برلمانية جديدة.

وأضاف "داونينج ستريت" أن جونسون يعتزم مطالبة الملكة إليزابيث الثانية بالموافقة على تأجيل عمل البرلمان أو تعليقه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حتى 14 أكتوبر الجاري.

وذكر مقر الحكومة أن جونسون كان "واضحا دائما حول رغبته في وضع برنامج تشريعي جديد في خطاب الملكة"، في إشارة إلى الخطاب الذي تلقيه الملكة في افتتاح دورة برلمانية جديدة.

وقال جونسون في بيان "أريد تحقيق أولويات الشعب".

وأضاف جونسون "من خلال خطاب الملكة، سوف تطرح الحكومة خططها من أجل (الخدمة الصحية) والمدارس ومكافحة الجريمة والاستثمار في البنية التحتية وبناء اقتصاد قوي".

وتابع قائلا "سننهي عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ونواصل العمل على هذه القضايا الحيوية".

واضطر جونسون إلى استدعاء البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تعليقه غير قانوني لأنه "منع البرلمان من أداء دوره الطبيعي".

واتهمه المعارضون بالسعي إلى الحد من فرصة النواب للتدقيق في خططه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر.

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