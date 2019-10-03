المفوضية الأوروبية: اقتراح جونسون بشأن "بريكست" يثير إشكالات

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إثر اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله الأخير إلى بروكسل «لا يزال يتضمن نقاطاً إشكالية عدة».

وقال مكتب يونكر، في بيان، إن الأخير «أقر بوجود تقدم إيجابي خصوصاً في ما يتعلق بجعل الإجراءات المتعلقة بكل البضائع الآتية من بريطانيا والتي تدخل إيرلندا الشمالية موحدة».

لكن يونكر «حرص على الإشارة أيضاً إلى بقاء نقاط إشكالية عدة لا تزال بحاجة إلى جهد إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة إدارة شبكة الأمان (باكستوب)» بالنسبة إلى إيرلندا الشمالية.

وتابع البيان، ناقلاً عن يونكر قوله لجونسون، «لا بد من أن يكون لنا حل قانوني عملاني يلبي كل الأهداف الواردة في شبكة الأمان: منع قيام حدود فعلية، إبقاء التعاون بين الشمال والجنوب، وحماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وموقع إيرلندا فيها».

كما أوضح البيان أن يونكر سيلتقي رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فارادكار «وسيستمع باهتمام إلى وجهة نظره».

من جهته، من المقرر أن يتشاور مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه مع البرلمان الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء في خطة جونسون الجديدة.

وقال البيان، أيضاً، إن «اجتماعات بين فريقي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتفاوض ستجري في بروكسل خلال الأيام القليلة المقبلة».

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كما وصل ديفيد فروست، مستشار بوريس جونسون إلى بروكسل اليوم الأربعاء، حيث عقد اجتماع عمل مع معاونين لبارنييه.

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من ناحية أخرى، رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إبداء تقييم للخطة، التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب لقاء عقدته مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في برلين، اليوم الأربعاء، قالت ميركل: «سننظر بدقة في هذه المقترحات، ولا يمكنني أن أقول شيئاً اليوم»، مشيرة إلى أن هذه المقترحات سيتم تحليلها من قبل الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت «الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن نبقى 27 دولة معاً»، وقالت إن الثقة مستمرة في ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للخطط الحالية، فإن من المنتظر أن تخرج بريطانيا من التكتل في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. ويتخذ جونسون نفس الموقف الرافض الذي اتخذته سابقته تيريزا ماي من البند الوارد في اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة في الجزيرة الإيرلندية، وقد طرح جونسون مقترحات جديدة الآن.

ويرغب جونسون في إلغاء بند الحدود الإيرلندية والمعروف باسم «شبكة الأمان». وفي المقابل، تطلب المفوضية حلاً يحقق نفس الأهداف المتمثلة في تجنب إغلاق الحدود في الجزيرة الإيرلندية وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها وحماية السوق الأوروبية الداخلية.