كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإرياني: تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني اعتراف رسمي بالدعم العسكري للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم الأربعاء، أن تصريحات محمد باقري رئيس هيئة الأركان الإيراني، لقناة صينية هو إقرار صريح واعتراف رسمي عن الدعم العسكري، الذي تقدمه طهران للمليشيات الحوثية الإرهابية.

وأضاف الإرياني، أن الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية، فالنظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري ويدير الميليشيا لتنفيذ أجندته ويزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.

وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتها في الضغط على النظام الإيراني لرفع يده عن اليمن ووقف كافة أشكال الدعم، التي يقدمها للميليشيا الحوثية واستخدامها كأداة لاستهداف المملكة العربية السعودية وتنفيذ أجندته التخريبية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

هذا وقد اعترف رئيس الأركان العامة للقوات المُسلَّحة الإيرانية محمد باقري، بدعم الحرس الثوري مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وقال باقري خلال زيارة إلى الصين في مقابلة مع قناة "فينيكس" الصينية: "نحن نُقدِّم الدعم للحوثيين، فضلاً عن المساعدات الاستشارية والفكرية، والمسؤول عن هذا الأمر هو الحرس الثوري".

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وبشأن الأوضاع في سورية والعراق، وصف المسؤول العسكري الإيراني المليشيات المُسلَّحة هناك بـ محاور المقاومة.

وأضاف: "قدَّمنا لهم الاستشارات والأسلحة والمعدات، ووقَّعنا عقداً، وكان المسؤول عن ذلك هو الحرس الثوري".