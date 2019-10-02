الحرب على البلاستيك متواصلة.. حجز أزيد من 2،5 طن من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية ومتلاشيات

تحوض السلطات حملة مكثفة لمحاصرة مصنعي الأكياس البلاستيكية، بعدما عادت هذه الأخيرة بقوة للأسواق المغربية سنوات بعد منعها.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء، أن لجنة مختلطة قامت بضبط مستودعين سريين يستغلان في صناعة الاكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار أولاد بوعزيز ودوار الحنانشة، جماعة سيدي حجاج واد حصار، إقليم مديونة.



وحسب المصدر ذاته، فقد مكنت هذه العملية من حجز أزيد من 1،5 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، و888 كلغ من متلاشيات من البلاستيك، و100 كلغ من المواد الأولية، و9 آليات تُستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.

وقامت السلطات بتشميع المستودعين وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.

يشار إلى أن القانون يمنع استيراد وتصنيع الأكياس البلاستيكية، وتبقى الاستثناءات الوحيدة في استعمال الأكياس البلاستيكية، هي تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، وذلك شرط استخدامها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها ووضع علامات عليها تميزها عن غيرها من الأكياس الممنوعة.