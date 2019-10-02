وجدت في استقبالها سفير الملك برام الله.. بعثة الرجاء تصل الأراضي الفلسطينية

حلت بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالأراضي الفلسطينية، حيث سيواجه، غدا الخميس، مضيفه هلال القدس الفلسطيني، برسم إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واستغرقت رحلة الفريق الأخضر بين مدينتي عمان الأردنية، ورام الله الفلسطينية، قرابة ست ساعات، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للرجاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مساء اليوم.

وأضاف بلاغ الفريق البيضاوي، أن بعثة ممثل كرة القدم الوطنية، وجدت في استقبالها فور وصولها فلسطين، كل من سفير الملك برام الله، ومحافظ محافظة العريش الفلسطينية، وممثلي هلال القدس.

وتعذر على الدولي الليبي، سند الورفلي، مدافع النسور الخضر، مرافقة الرجاء، بعدما لم يتمكن من الحصول على تصريح يخول له دخول الأراضي الفلسطينية.