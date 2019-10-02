في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الفتح والنهضة

انتهت المباراة، التي جمعت مساء اليوم الأربعاء، بين فريقي الفتح الرباطي، وضيفه نهضة بركان، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وكان الفتح سباقا لزيارة الشباك، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول للقاء، عن طريق المهاجم جوزيف كومبوس، قبل أن يعدل عمر النمساوي، الكفة للزوار في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للجولة الأولى.

ولم يستغل نهضة بركان، النقص العددي للفريق الرباطي، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة للفصل الثاني من المواجهة، بعد طرد لاعبه مروان لوادني، قبل أن يتعرض لاعب نهضة بركان أمين الكاس للطرد أيضا، في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة باقتسام النقاط.

وارتقى الفتح الرباطي، عقب هذا التعادل إلى المركز الثاني في الترتيب، برصيد خمس نقاط، مناصفة مع مولودية وجدة، وأولمبيك خريبكة، بينما يمتلك نهضة بركان نقطة وحيدة، علما أن الفريق في جعبته مباراتين ناقصتين.