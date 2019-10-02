بفضل ثنائية سواريز.. البارصا يقلب الطاولة على الإنتر في دوري الأبطال

قلب فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، تأخره بهدف، أمام ضيفه انتر ميلان الإيطالي، إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن ثاني جولات المجموعة السادسة، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إنتر في النتيجة بعد مرور ثلاث دقائق، على بداية المباراة عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وهو التقدم الذي أنهى به مجريات الشوط الأول.

وتمكن برشلونة في الفصل الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 58 من تعديل الكفة بواسطة الأوروغواياني لويس سواريز، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويفرض نفسه نجما للقاء، بإحرازه هدفه الشخصي الثاني، ولفريقه في حدود الدقيقة 84،منهيا المواجهة بفوز “البلاوغرانا”.

ورفع الفربق الكطلوني رصيده إلى النقطة الرابعة، ليحتل وصافة المجموعة، متخلفا بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند الألماني، بينما يتذيل فريقا الانتر وسلافيا براغ التشيكي، ترتيب المجموعة بنقطة لكل منهما.