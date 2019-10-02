دوري أبطال أوروبا.. زياش يضع بصمته في ثلاثية أجاكس أمام مضيفه فالنسيا

ساهم الدولي المغربي، حكيم زياش، المحترف في صفوف أجاكس أمستردام الهولندي، في تحقيق فريقه فوزه الثاني على التوالي، مساء اليوم الأربعاء، من ميدان مضيفه فالنسيا الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح زياش حصة التسجيل لأجاكس، بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة، قبل أن يعزز زميله كوينسي بروميس، تقدم الزوار بهدف ثان، في حدود الدقيقة 34، منهيا الشوط الأول بأسبقية لزملائه، بثنائية نظيفة.

ورفع بطل هولندا الحصة إلى ثلاثة أهداف في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 67، عن طريق فان دي بيك، منهيا المواجهة، التي احتضنتها أرضية ملعب “ميستايا”، بثلاثية نظيفة لفريقه، الذي اقتنص فوزه الثاني تواليا، بعدما تغلب في الجولة الأولى على ضيفه ليل الفرنسي.

وعزز أجاكس، بهذا الفوز، تصدره للمجموعة، رافعا رصيده إلى النقطة السادسة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الوصيفين فالنسيا، وتشلسي الإنجليزي، الفائز بهدفين لواحد، على مضيفه ليل، متذيل الترتيب برصيد خال من النقاط.