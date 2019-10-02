شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: الطائفية في العراق وصلت إلى أفقها المسدود والان مع التفاصيل

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن الطائفية في العراق وصلت إلى افقها المسدود واتضح انها أداة تديرها المافيا ضد الشعوب ولخدمة الفساد والنهب والسطو وتوحش اناني يستغل عواطف الغوغاء لامتصاص دمائهم.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، أن العراق عينية بارزة لحكم الاحزاب الاسلاموية والمآسي التي تنتجها.

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وتابع: هي لا تحكم وانما تتحول الى سلطة توحش تستغل الناس باسم الله.

وكتب: في العراق كان الفشل الامريكي واضح، فقد انتهت عملية التحرير بتسليم العراق لأحزاب الاسلام السياسي والتي تحكمت بها ايران وتحولت العراق الى مجال حيوي خانع خاضع لشبكات مافيا الكهنوت وتراكم الظلم والفساد.

ولفت إلى أن الديمقراطية ظاهرة شكلية لإنهاك الدولة والمجتمع وحياة العراقيين وخدمة دجالين جشعين