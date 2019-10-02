شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يوجه انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منتقدا سياستها الخارجية التي لن تأتي للعالم بخير، مؤكدا أن ثقة العالم بالدولار تتلاشى.

وقال بوتين، الأربعاء، خلال منتدى للطاقة في موسكو إن استخدام واشنطن للدولار كأداة سياسية يأتي بنتائج عكسية، مع قيام المزيد من الدول بخفض حيازاتها من العملة الأمريكية، والتحول إلى عملات أخرى في العقود التجارية.

وأضاف بوتين أن الولايات المتحدة "تتدخل بوقاحة" في شؤون أوروبا من خلال الاعتراض على إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وفي مارس الماضي، طلب بوتن كسر اعتماد بلاده على الدولار الأمريكي، مما أثار مخاوف من لجوء المزيد من الدول إلى فلسفة "إلغاء الدولرة".

وفي السابق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي سيضاعف كمية الغاز الطبيعي الذي يمكن لروسيا أن ترسله مباشرة إلى ألمانيا، ويمر عبر دول مثل أوكرانيا.

ويرى الأوروبيون الرافضون للمشروع وكذلك الولايات المتحدة، أن استكمال بناء خط الأنابيب هذا سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، وسيؤدي إلى تعزيز نفوذ موسكو، مع إضعاف أوكرانيا حليفة الغرب التي يمر عبر أراضيها جزء كبير من الغاز الروسي.

أما مؤيدو المشروع وعلى رأسهم ألمانيا، فيرون أنه يتعلق بقرار اقتصادي للحفاظ على وصول شحنات الغاز إلى أوروبا بتكلفة مقبولة.

وانتقد ترامب أيضا ألمانيا متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في إمدادات الطاقة.

وقال إن "ألمانيا تثري روسيا" مضيفا: "إنها تدفع مليارات الدولارات لروسيا عن إمداداتها للطاقة وعلينا أن ندفع من أجل حمايتها في مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا".

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مولت شركة غازبروم نصف كلفة المشروع البالغة 9,5 مليار يورو وجاء الباقي من شركائها الأوروبيين: الألمانيتيْن وينترشال ويونيبر، والإنجليزية الهولندية شل، والفرنسية إنجي والنمساوية أو إم في، بعشرة في المئة لكل منها.

بالإضافة إلى التصريح الدنماركي، قد تفرض واشنطن عقوبات على علاقة بالخط عدا الأنظمة الأوروبية الجديدة المتعلقة بنقل الغاز والتي تطالب بشكل خاص بـ"الفصل" بين أنشطة الإنتاج والتوزيع.

تنتهي اتفاقية نقل الغاز الروسي مع أوكرانيا نهاية السنة، وهذا يثير مخاوف بشأن إمداد أوروبا بالغاز هذا الشتاء.

وقال بوتين: "نحن مستعدون للعمل في إطار التشريع الأوروبي وللتوقيع على اتفاقية عبور مع أوكرانيا" وفقًا لذلك، بينما قررت كييف مؤخرًا الالتزام باللوائح الجديدة.

وتستورد ألمانيا 60% من إجمالي إمدادات الغاز من روسيا، وبنسبة أقل على النرويج، طبقا لوكالة "بلومبرج".

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يزال ينتظر الحصول على موافقة الدنمارك، وأضاف: "لا نرى أي سبب لعدم إصدار التصريح"، بينما تخطط الشركة لبدء الضخ عبر نورد ستريم 2 بحلول نهاية السنة.

وقال فيكتور زوبكوف، رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية، إنه تم بناء 83% من خط نورد ستريم ومد أكثر من 2000 كيلومتر من الأنابيب، وإن خط أنابيب الغاز "بات عمليا على عتبة المياه الإقليمية الدنماركية".

وأضاف زوبكوف: "يحتاج استكماله لأربعة إلى خمسة أسابيع" في حال الحصول على ضوء أخضر من الدنمارك.