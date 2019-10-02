شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: نعيش الآن حالة حرب وإعلان للنفير العام في جميع أرجاء ليبيا والان مع التفاصيل

قال متحدث باسم الجيش الليبي، إن قواته مستمرة في المعركة ضد الإرهابيين والمتطرفين الذين ارتكبوا جرائم في حق شعب ليبيا.

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية: نؤكد على موقفنا الرافض لدخول مفاوضات مع الإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

ولفت إلى أن فايز السراج أضاع فرصة سانحة لتحقيق السلام في ليبيا والمنطقة عندما تهرب من إعلان المشير خليفة حفتر استعداده للحوار.

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وطالب المسماري المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة في سبيل التفرغ للحرب على الإرهاب.

وقال: نشهد في الوقت الراهن انقسامًا شديدًا داخل المؤسسات ولا مجال لإقرار ميزانية عامة للدولة.

وتابع قائلا: نعيش الآن حالة حرب وإعلان للنفير العام في جميع أرجاء ليبيا.

وأشار إلى أن المعركة الأمنية تحتاج إلى وقت طويل و قوة السلاح.