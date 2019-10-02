شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: موت المئات من عمال منشآت قطر جراء الاجهاد الحراري والان مع التفاصيل

قال تحقيق استقصائي أجرته صحيفة الغارديان البريطانية إن قطر تستغل العمال الوافدين وتسخرهم للعمل تحت وطأة درجات حرارة شديدة الارتفاع، مما يتسبب بموت المئات منهم جراء الإجهاد الحراري كل عام.

وبحسب الصحيفة فقد تكدس مئات الآلاف من العمال الأجانب في قطر للعمل أكثر من 10 ساعات يومياً هذا الصيف، تحت درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، تنفيذاً لرغبة السلطات هناك في تحقيق طفرة في عمليات بناء المنشآت، التي بلغت ذروتها قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

وزعمت السلطات القطرية، تمشيا مع دول أخرى في منطقة الخليج، أنها تحمي العمال من الإصابات المرتبطة بالحرارة من خلال حظر العمل الذي يقضي بوقف العمل اليدوي في المناطق المفتوحة الخارجية غير المظللة بين الساعة 11.30 والساعة 3 بعد الظهر من منتصف يونيو إلى أغسطس.

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تعريض لخطر الموت

وأظهر تحقيق "ذا غارديان"، من خلال تحليل لبيانات الطقس الرسمية، على مدى فترة 9 سنوات في قطر، وتقارير طبية أخرى أن حظر العمل في الفترات المشار إليها لا يكفل الأمان والحماية للعمال.

وذكر التحقيق أن العمل في غير ساعات الحظر في الأماكن الخارجية المكشوفة يجعل العمال عرضة لمستويات قاتلة من الإجهاد الحراري بين شهري يونيو وسبتمبر، والتي يقول أطباء القلب إنها تؤدي إلى أعداد كبيرة من الوفيات كل عام.

وتابع تحقيق "ذا غارديان" أن هناك مستويات خطيرة من التعرض لأشعة شمس حارقة ودرجات حرارة شديدة الارتفاع، وأنها تستمر في الأشهر الأكثر برودة (لا تقتصر على شهري يوليو وأغسطس).