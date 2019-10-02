الخارجية العراقية تستدعي سفير إيران احتجاجًا على تصريحاته ضد قوات التحالف

المناطق - واس

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السفير الإيراني في بغداد أبرج مسجدي احتجاجا على تصريحاته الصحفية التي هدّد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق.

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية أنه جرى إبلاغ السفير الإيراني رفض الحكومة العراقية المطلق لما أدلى به من تصريحات، مؤكدًا أن تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية.

ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقية قوله: إنّ بغداد لن تسمح بان تكون ساحة صراعات دولية أو أن تكون ممرا أو مقرا لأي اعتداء يضرّ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم”.

من جهة أخرى أعرب البيان عن رفض وزارة الخارجية العراقية الاعتداء على الدبلوماسيين العراقيين اللذيْن كانا في مهمة رسمية قبل أيام في قنصلية العراق العامة في مدينة مشهد الإيرانية، مطالبًا السلطات الأمنية الإيرانية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين.