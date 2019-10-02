الأوضاع تراوح مكانها في ليبيا بعد مرور 6 أشهر على معركة طرابلس

طرابلس ـ وكالات: قبل نحو ستة أشهر، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية مفاجئة للسيطرة على العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة “حكومة الوفاق الوطني” المنافسة، وبفضل تحركاته حققت قواته مكاسب سريعة في فترة وجيزة. وفي غضون أسابيع، تمكنت قوات حكومة الوفاق من إجبار ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” على التراجع، وذلك بعدما استعانت بالمسلحين الموالين لها من خارج طرابلس. وهكذا لا تزال المعركة تراوح مكانها منذ أشهر. وعلى وقع المعارك، يواصل المبعوث الأممي غسان سلامة جهوده ويشدد على الحاجة لحل سياسي في ليبيا بدعم من اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم إيطاليا وفرنسا وألمانيا. وتؤمن الدول الأوروبية بأنه من المهم تحقيق الاستقرار في ليبيا، حتى لا تظل مرتعا للتطرف ومنطلَقا للهجرة غير الشرعية باتجاه بلدان أوروبا. وعقدت الدول المعنية بالأزمة الليبية اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، تمهيدا لعقد مؤتمر حول ليبيا في وقت لاحق من العام الجاري في ألمانيا، دون أن يتم تحديد موعد محدد له بعد. وفي كلمته أمام قادة دول العالم في نيويورك، ندد السراج بقيام دول بتقديم دعم مالي وعسكري لحفتر، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن حل الأزمة في ليبيا عسكريا.

وبدأت ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” بقيادة حفتر، عمليته للسيطرة على طرابلس في الرابع من أبريل، بعد أقل من شهرين من إعلان سيطرته على مناطق جنوب ليبيا. وتتواجد قوات تابعة لحفتر حاليا في بعض الضواحي الجنوبية لطرابلس، بما في ذلك عين زارة وقصر بن غشير، كما تتطلع للسيطرة على ثلاث مناطق تُعتبر مؤيدة لحفتر، وهي العزيزية جنوب غرب طرابلس، ومدينتي صبراته وصرمان غرب طرابلس، الواقعتين على البحر المتوسط.