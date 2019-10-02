إيران تعتزم تقليص التزاماتها حتى بلوغ نتيجة مرغوبة وتتحدث عن إمكانية القبول بالمبادرة الفرنسية

في السياسة 3 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي امس إن بلده سيواصل خفض التزاماته بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 حتى يصل الاتفاق إلى “النتيجة المرغوبة”. وأضاف خامنئي خلال اجتماع مع قادة الحرس الثوري “سنواصل خفض التزاماتنا”. وتابع قائلا “المسؤولية تتحملها منظمة الطاقة الذرية وعليها أن تنفذ التقليص… على نحو دقيق وكامل وشامل وأن تستمر إلى أن نصل إلى نتيجة مرغوبة”. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد في وقت سابق أمس الاول على أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في حالة شديدة السوء منذ الانسحاب الأميركي منه بصورة أحادية. ونقلت بوابة “خبر-أونلاين” الإخبارية الإيرانية عنه القول :”للأسف، يتعين عليّ القول إن الاتفاق النووي ليس على ما يرام ويتعين نقله إلى العناية المركزة”. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015، لم يعد له وجود إلا على الورق. وحث عراقجي المجتمع الدولي على بذل كل جهد ممكن لحماية الاتفاق مما وصفه بـ”الأحادية الأمريكية”، وإنقاذه من الضياع. وأضاف، في حفل استقبال بالسفارة الألمانية في طهران الليلة الماضية، أنه مثلما سقط جدار برلين، فإنه يتعين أن يسقط أيضا “جدار العقوبات”.

الى ذلك، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بأنه يمكن القبول بـ”المبادرة الفرنسية”، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات خاصة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول في كلمته أمام اجتماع لمجلس الوزراء :”بالإمكان القبول بالمبادرة الفرنسية، فمجمل هذه المبادرة يركز على أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهذا ما نقوله دائما، وأن تساعد إيران في دعم السلام بالمنطقة وممراتها المائية وهذا ما فعلناه”. وشدد في المقابل على أنه “يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي كل أنواع العقوبات وأن يبدأ تصدير النفط الإيراني فورا، وتُسلم عائداته الى طهران. وتقوم فرنسا بجهود كبيرة في مسعى لتهدئة التوترات في المنطقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعى جاهدا إلى عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا إلا أن الجانب الإيراني رفض عقد اللقاء دون اتخاذ تدابير لاستعادة الثقة في البداية.