تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية ..وسط احتجاج ياباني وتنديد أوروبي

سيئول ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في سيئول أمس أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا قالت إنه مجهول الهوية لكنها رجحت بأنه من الممكن أن يكون صاروخ باليستي أطلق من غواصة من طراز “بوكوكسونج”، وتعني النجم القطبي، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أمس.وصرحت الهيئة أنها رصدت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الساحل الشرقي في وونسان في كوريا الشمالية نحو الشرق وأنها تقدر بأن الصاروخ الباليستي من طراز “بوكوكسونج “. وتبين أن الصاروخ المعني يحلق على ارتفاع 910 كيلومترات كحد أقصى ويقدر أن مداه هو 450 كيلومترا.

وقالت الهيئة ، إن تحليلات دقيقة تُجري حاليا من قبل سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية، ويحتفظ الجيش بحالة الاستعداد مع متابعة تحركات الشمال تحسبا لإطلاق المزيد من الصواريخ. وحثت الهيئة كوريا الشمالية على وقف مثل هذه التحركات فورا التي من شأنها التصعيد من حدة التوتر، مشيرا إلى أنها لا تساعد على المساعي المبذولة لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده قدمت احتجاجا لدى كوريا الشمالية بسبب إطلاقها “صاروخين باليستيين”. وأضاف آبي للصحفيين: “أطلقت كوريا الشمالية هذا الصباح صاروخين باليستيين”. وتابع: “إطلاق الصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نقدم احتجاجا صارما على هذا الإطلاق وندينه بشدة”.

الى ذلك، ندد الاتحاد الأوروبي بقرار كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي ووصف ذلك بأنه “عمل استفزازي آخر” ودعا لاستئناف المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج.