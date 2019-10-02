مصر: تأجيل الحكم في قضية (بيت المقدس)

القاهرة ـ د ب أ: قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر امس مد أجل النطق بالحكم على هشام عشماوي و207 متهمين من عناصر تنظيم “بيت المقدس” لارتكابهم 54 جريمة إلى أول ديسمبر المقبل . وتضمنت الاتهامات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة. يذكر أن مصر تسلمت المتهم عشماوي في مايو من ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي”، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وكان قد تم إلقاء القبض على عشماوي في مدينة درنة الليبية في أكتوبر من العام الماضي، ويعد عشماوي أحد أبرز القيادات التي كانت تقاتل مع ما تعرف بـ”جماعة شورى مجاهدي درنة” قبل أن تتمكن القوات الليبية التابعة لحفتر من القبض عليه.

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