العراقيون يلفظون إيران وانخفاض الذهب.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: "إيران برا.. بغداد حرة".. هتافات تهز المدن العراقية، وخامنئي يواصل لغة العداء: إيران ستقلص بجدية التزاماتها النووية، والقروي يتهم الإخوان باختراق القضاء بعد رفض إطلاق سراحه، وصحفيون ضد الحصار.. مظاهرة فلسطينية للتنديد بالاحتلال، ومقصلة أردوغان.. اعتقال 87 عسكرياً والتهمة "غولن"، ومحكمة مصرية تؤجل النطق بالحكم على الإرهابي هشام عشماوي و207 آخرين.

كما تتابعون أيضاً: الجارديان: الإجهاد الحراري يقتل مئات العمال في قطر، والإمارات وكوريا الجنوبية تعقدان جولة ثانية من مشاورات "2+2"، وواشنطن تطالب بيونج يانج بالاستمرار في التفاوض ووقف إطلاق القذائف، والكويت تدرس الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة بالخليج العربي، وواشنطن تختبر بنجاح صاروخا جديدا عابرا للقارات، ومحتجون عراقيون يضرمون النار بمقر مليشيا "بدر" الإيرانية.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: أطماع أردوغان تضرب الليرة التركية مجددا، والدولار يتراجع متأثرا بمخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي، والذهب ينخفض وتباطؤ اقتصاد أمريكا يدعمه، وانخفاض مفاجئ بمخزون الخام الأمريكي يرفع أسعار النفط، و3 عوامل تدفع "التجارة العالمية" لتخفيض توقعات النمو، وإيران المأزومة تحاول الهروب من العقوبات عبر الاتحاد الأوراسي، ووزير المالية السوداني لـ"العين الإخبارية": فرنسا تعهدت بإسقاط الديون.

وإلى الملاعب تجدون: الضربات تتوالى على زيدان.. ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو، وفي التكنولوجيا: التسريبات تكشف ميزة جديدة في جالاكسي S11.

وفي الفن تقرأون: يسرا لـ"العين الإخبارية": عمرو دياب جزء كبير من مشوار حياتي، بينما في المنوعات: أرمينية تبكي "كريستال" بدل الدموع.

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