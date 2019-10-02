التصوير الفوتوغرافي.. أداة لحل ألغاز الجرائم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الصور الفوتوغرافية عنصرا أساسيا في كشف رموز القضايا الجنائية المعقدة، إذ تسهم في التحقق من سيناريو ووقائع الجريمة، وهو ما يساعد في تحقيق العدالة الجنائية.

وتتبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة أعلى المعايير العالمية في التقنيات المستخدمة في مسرح الجريمة.

"العين الإخبارية" تلقي الضوء في التقرير التالي على تقنيات كشف الجرائم عن طريق التصوير الفوتوغرافي.

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النقيب محمد الميرزا بقسم مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أكد أن التصوير الجنائي في مسرح الجريمة يعد من الأساسيات المهمة في فحص الملابسات، خاصة أنه يعد توثيقا للعدالة الجنائية بكل ما دار في مسرح الجريمة.

وأشار الميرزا، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن التصوير الجنائي يختلف عن التصوير الفني، إذ لا يمكن استخدام أي مؤثرات فيه مثلما يحدث في التصوير الفني.

الجدير بالذكر أن قسم مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة شارك بـ١٩ صورة من مسرح عدة جرائم، خلال فعاليات مهرجان "إكسبوجر" للتصوير المُقام بإكسبو الشارقة.