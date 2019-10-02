واشنطن تطلب جواسيس روسا بإعلانات على "فيسبوك"

كشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) نشر إعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منطقة واشنطن العاصمة تستهدف على ما يبدو تجنيد جواسيس روس.



ونشرت "سي إن إن" عددا من الصور تظهر في إحداها فتاة ترتدي زي التخرج من الجامعة مع عائلتها وعبارة "من أجل مستقبلك، ومستقبل عائلتك" مكتوبة باللغة بالروسية.

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وتظهر في صورة أخرى رقعة شطرنج وعبارة "ألم يحن الوقت بعد كي تقوم بخطوتك"، وثالثة يظهر فيها شخص يعبر جسرا مصحوبا بعبارة تقول "حان الوقت لرسم جسورك".

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الإعلانات مرتبطة بموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في العاصمة واشنطن الذي يضم تفاصيل باللغتين الإنجليزية والروسية عن فريق مكافحة التجسس وعنوان المكتب في المدينة وعبارة تقول "ننتظر زيارتكم".

وقال ألان كوهلر جونيور العميل المسؤول عن قسم مكافحة التجسس في مكتب واشنطن الميداني لشبكة "سي إن إن": "ليس لدينا تعليق إلا الإشارة إلى أن روسيا لديها عدد كبير من ضباط الاستخبارات المتمركزين في البعثات الدبلوماسية الروسية في جميع أنحاء العالم. إنهم نشيطون للغاية ويشكلون خطرا على أمن الولايات المتحدة وحلفائنا".

وأضاف "يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مجموعة متنوعة من الوسائل لجمع المعلومات، بما في ذلك استخدام الأفراد الذين لديهم معلومات يمكن أن تساعد في حماية الولايات المتحدة من تهديدات لأمننا القومي. لطالما شكلت روسيا تهديدا لجهود الولايات المتحدة في مكافحة التجسس وسنواصل استخدام أساليب التحقيق والتواصل لمواجهة التهديد".