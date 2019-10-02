تسريبات جديدة للإخوان تصف المقاول الهارب بـ"الحصان الخاسر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تسريبات صوتية جديدة لعناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين في الخارج، عن تضحية قيادات الجماعة بشبابها، ووصفت المقاول الهارب محمد علي بـ"الحصان الخاسر".

وأذاع الإعلامي المصري خالد أبوبكر، على قناة "الحياة" المصرية، تسريبا صوتيا يفضح جماعة الإخوان الإرهابية، تضمن حديثا للإرهابي محمد سودان، حذر فيه قيادات الجماعة الإرهابية من الاعتماد بشكل كامل على المقاول الهارب ومقاطع الفيديو التي ينشرها، واصفا إياه بـ"الحصان الخاسر".





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وتضمن حديث الإخواني الإرهابي الهارب "محمد سودان" فشل الجماعة الإرهابية في حشد المصريين، وأكد أنها تأتي ضمن محاولات الجماعة الفاشلة البائسة لزعزعة استقرار وأمن مصر.

وأسدل الستار على يوم الجمعة الماضي، الذي أراده تنظيم الإخوان الإرهابي خراباً فارتد عليهم دماراً بسبب ما شهدته معظم المحافظات من مسيرات مؤيدة لاستقرار الدولة ومؤسساتها.

وانهارت دعوات هذا التنظيم الإرهابي بسبب وعي المصريين، الذين واجهوا على مدار أسبوع كامل تحريضا مباشرا على بث الفوضى، من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب عبر أبواق إعلامية مختلفة لخدمة أهداف التنظيم الإرهابي.