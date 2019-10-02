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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/2 11:34 م بتوقيت أبوظبي
جانب من احتجاجات العراق
أطلق الأمن العراقي، الأربعاء، الرصاص على محتجين حاولوا اقتحام مطار بغداد.
وكان مسؤول عراقي في مطار بغداد الدولي قال إن "متظاهرين قطعوا الطريق المؤدي إلى المطار".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين دون جدوى.
وفرضت السلطات العراقية، الأربعاء، حظراً للتجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة وذي قار وبابل والنجف، وذلك بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات.
وكان العديد من مدن العراق شهدت مظاهرات انطلقت، الثلاثاء، ولا تزال متواصلة؛ للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.
ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".
واقتحم متظاهرون عراقيون مباني عدة محافظات بينها؛ ميسان وذي قار وبابل، وأضرموا فيها النيران، وسط هتافات ضد إيران وتدخلاتها في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يحاولون اقتحام مطار بغداد.. والأمن يطلق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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