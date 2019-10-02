العراق.. تعطيل الدوام في دوائر بغداد غدا بعد اتساع رقعة التظاهرات

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

عطله

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام غدا في كل دوائر بغداد، وذلك بعد اتساع رقعة التظاهرات.

وقالت بيان إن مجلس محافظة بغداد أقر تعطيل العمل غدا في كل الدوائر التابعة له.

فرضت القوات العراقية حضر التجوال في عدد من المدن العراقية مساء اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الأمن فرضت حظرا للتجوال في ذي قار وواسط جنوبي البلاد.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق لتشمل محافظات جديدة اليوم.

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وتجاوبا مع التطورات، تعقد الرئاسات الثلاث ( برهم - عبد المهدي - الحلبوسي ) في العراق اجتماعا لبحث آليات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وجاء هذا الاجتماع العاجل يعد توسع دائرة المظاهرات في عدد من مدن العراق.

إلى ذلك قالت مصادر عراقية إن المتظاهرين حاولوا اقتحام جسر الجمهورية للوصول إلى #المنطقة_الخضراء، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية إغلاقها.

وشهدت المظاهرات في مدن العراق اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019 تطورات متسارعة.

وقالت وسائل إعلام إن الحكومة أقدمت على قطع الانترنت في عموم محافظات العراق.

وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق إلى مطار بغداد الدولي، في ثاني أيام التظاهرات المحتجة على الفساد.

وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى 9 اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.