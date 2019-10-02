العراق يستدعي سفير إيران بعد تصريحات باستهداف القوات الأمريكية

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

وزارة الخارجية العراقية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، بسبب تهديدات أطلقها باستهداف القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضت إيران لأي هجوم



وأكد البيان أن وكيل الوزارة عبدالكريم هاشم مصطفى استدعى السفير الإيراني وأبلغه الرفض المطلق لتصريحات حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق، والتي تعمل بطلب الحكومة العراقية، وبالتنسيق معها، وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية

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وأضاف هاشم مصطفى أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة صراعات دولية، أو أن يكون ممرًا أو مقرًا لأي اعتداء يضر دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم

وأعرب المسؤول العراقي عن رفض وزارة الخارجية الاعتداء على الدبلوماسيين اللذين كانا في مهمة رسمية في قنصلية العراق في مدينة مشهد، شرق إيران

ودعا في الوقت نفسه السلطات الأمنية الإيرانية إلى كشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين

يشار إلى أن السفير الإيراني إيرج مسجدي، وهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني، تعهد بتحويل العراق ساحة حرب ضد القوات الأمريكية في حال تعرضت إيران لأي هجوم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا