- 1/2
- 2/2
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
المسماري
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال متحدث باسم الجيش الليبي، إن قواته مستمرة في المعركة ضد الإرهابيين والمتطرفين الذين ارتكبوا جرائم في حق شعب ليبيا.
وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية: نؤكد على موقفنا الرافض لدخول مفاوضات مع الإرهابيين والمليشيات الإجرامية.
ولفت إلى أن فايز السراج أضاع فرصة سانحة لتحقيق السلام في ليبيا والمنطقة عندما تهرب من إعلان المشير خليفة حفتر استعداده للحوار.
وطالب المسماري المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة في سبيل التفرغ للحرب على الإرهاب.
وقال: نشهد في الوقت الراهن انقسامًا شديدًا داخل المؤسسات ولا مجال لإقرار ميزانية عامة للدولة.
وتابع قائلا: نعيش الآن حالة حرب وإعلان للنفير العام في جميع أرجاء ليبيا.
وأشار إلى أن المعركة الأمنية تحتاج إلى وقت طويل و قوة السلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: نعيش الآن حالة حرب وإعلان للنفير العام في جميع أرجاء ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.