- 1/2
- 2/2
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
الكاتبة الصحفية العراقية فرحان مجهول
كتب
سيد مصطفي
قالت السياسية والكاتبة الصحفية العراقية فرحان مجهول، إن الثورة الموجودة حاليًا في العراق من اجل الوضع العام، والمطالبة بحقوق الشعب العراقي وتوفير فرص العمل والخدمات، بالإضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى ادت الى التظاهر مثل سوء الخدمات في مختلف المحافظات العراقية.
وأكدت مجهول لـ"الخليج 365"، أن الاهمال من قبل الحكومة العراقية لحال الشعب أدى إلى انتشار البطالة والجوع والقحط بين الناس حتى وصلت الأوضاع لمستوى متردي.
واشارت السياسية والكاتبة الصحفية العراقية، أن المتظاهرين يحملون عدد من المطالب أهمها المطالبة بتعيين حملة الشهادات ( البكلوريوس والماجستير والدكتوراة، و توفير فرص عمل الارتقاء بخدمات الشارع العراقي استقرار الوضع على الصعيد الامني والسياسي وحل الازمات.
"نحن نقتل الآن" بتلك الكلمات بينت مجهول، أن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بعنف مفرط حيث استخدمت الماء الحار غاز مسيل للدموع قنابل صوتية وعيارات نارية.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتبة عراقية لـ"اليمن العربي": نقتل الآن في الشوارع..وهذه هي مطالب المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.