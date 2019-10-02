عاجل.. إصابة نائب قائد عمليات بغداد خلال تفريق تظاهرات في العاصمة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

مظاهرات بغداد

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أصيب نائب قائد عمليات بغداد اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، خلا تفريقه للتظاهرات.



وقالت مصادر إعلامية إن اللواء محمد صبري تعرض لإصابة أثناء تفريق متظاهرين.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها صبري.

وفرضت القوات العراقية حضر التجوال في عدد من المدن العراقية مساء اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الأمن فرضت حظرا للتجوال في ذي قار وواسط جنوبي البلاد.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق لتشمل محافظات جديدة اليوم.

وتجاوبا مع التطورات، عقد الرئاسات الثلاث ( برهم - عبد المهدي - الحلبوسي ) اجتماعا لبحث آليات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ويأتي هذا الاجتماع العاجل يعد توسع دائرة المظاهرات في عدد من مدن العراق.

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إلى ذلك قالت مصادر عراقية إن المتظاهرين حاولوا اقتحام جسر الجمهورية للوصول إلى #المنطقة_الخضراء، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية إغلاقها.

وشهدت المظاهرات في مدن العراق اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019 تطورات متسارعة.

وقالت وسائل إعلام إن الحكومة أقدمت على قطع الانترنت في عموم محافظات العراق.

وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق إلى مطار بغداد الدولي، في ثاني أيام التظاهرات المحتجة على الفساد.

وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى 9 اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.

إلى ذلك أكدت مصادر أن القوات العراقية أقدمت على إغلاق جميع منافذ المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد اتساع رقعة المظاهرات.

وذكرت المصادر أن الحكومة أعلنت إغلاق المنطقة التي تضم عددا من السفارات الغربية حتى إشعار آخر.

في سياق متصل، طالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بتوخي "ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات.