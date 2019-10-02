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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
ست الغفران
كتب
الخليج 365
قالت ست الغفران، الناشطة السياسية والكاتبة العراقية المشاركة بالمظاهرات الأخيرة، أن المظاهرات قامت لسبب واحد فقط وهو الظلم من بعض السياسين، مشيرة إلى أن الناس بعد خلص صبرها من تلك التجاوزات والفساد الذي ملئ جهاز الدولة العراقي.
وأكدت الغفران لـ"الخليج 365"، أن الشعب العراقي استاء من التفرقة بين أبناء الشعب ، وذلك لأن ابن المسؤول له امتيازات خاصة في التعين والسفر وأشياء أخرى يعني ما ينقصه شي، لكن اغلب الشعب ناس دخلهم محدود، واغلب الشباب خريجين كليات وشهادات عليا ومن حقهم العيش والعمل ولكنهم لا يجدوه.
وأضافت الناشطة السياسية والكاتبة العراقية، أنه تجد انسان غير متعلم او لم يكمل الدراسة تجده في منصب عالي في إحدى الدوائر، وذلك لانه من أقارب احد المسؤولين
وأردفت الغفران، أن الشعب العراقي تحمل الكثير من الحروب والطائفية وداعش وما فعلته في أبناء الشعب، موضحة أنه يضاف إلى ذلك ما وجده المتظاهرين من العنف المفرط من الشرطة وهذا أكبر خطأ أقترفته الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة عراقية تكشف لـ"اليمن العربي" أسباب تظاهرات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.