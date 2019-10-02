ناشطة عراقية تكشف لـ"اليمن العربي" أسباب تظاهرات العراق

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

ست الغفران

كتب الخليج 365

قالت ست الغفران، الناشطة السياسية والكاتبة العراقية المشاركة بالمظاهرات الأخيرة، أن المظاهرات قامت لسبب واحد فقط وهو الظلم من بعض السياسين، مشيرة إلى أن الناس بعد خلص صبرها من تلك التجاوزات والفساد الذي ملئ جهاز الدولة العراقي.

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وأكدت الغفران لـ"الخليج 365"، أن الشعب العراقي استاء من التفرقة بين أبناء الشعب ، وذلك لأن ابن المسؤول له امتيازات خاصة في التعين والسفر وأشياء أخرى يعني ما ينقصه شي، لكن اغلب الشعب ناس دخلهم محدود، واغلب الشباب خريجين كليات وشهادات عليا ومن حقهم العيش والعمل ولكنهم لا يجدوه.

وأضافت الناشطة السياسية والكاتبة العراقية، أنه تجد انسان غير متعلم او لم يكمل الدراسة تجده في منصب عالي في إحدى الدوائر، وذلك لانه من أقارب احد المسؤولين

وأردفت الغفران، أن الشعب العراقي تحمل الكثير من الحروب والطائفية وداعش وما فعلته في أبناء الشعب، موضحة أنه يضاف إلى ذلك ما وجده المتظاهرين من العنف المفرط من الشرطة وهذا أكبر خطأ أقترفته الحكومة.