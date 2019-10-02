طقس يوم غد غائم صباحا مع ضباب وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم صباحا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي محدود ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية ، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح احياناً .

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل.