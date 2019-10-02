طقس يوم غد غائم صباحا مع ضباب وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: غائم صباحا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح احياناً .
الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة
السبت: قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل.
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