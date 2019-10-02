الشيخ حمود التقى وفدا من حماس لبحث تطورات القضية الفلسطينية

استقبل رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​، وفد "​حركة حماس​"، برئاسة عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية ​علي بركة​، وعضوية ممثل الحركة في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​، في حضور رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية ل​مؤتمر​ "الوعد الحق ... معاً لتحرير ​فلسطين​"، وأعضاء الهيئة الإدارية لمكتب الاتحاد.

استعرض الجانبان "آخر تطورات ​القضية الفلسطينية​ وخصوصا الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على ​المسجد الاقصى​ المبارك ومحاولات العدو في فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى مستفيدا من هرولة بعض ​الدول العربية​ للتطبيع مع كيانه الغاصب".

كما ناقش الجانبان "الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالمؤتمر العالمي لعلماء المقاومة الذي سيعقد في ​بيروت​ في الثلاثين من تشرين أول الحالي، وسبل التعاون المشترك لضمان نجاحه".

واستعرض الجانبان "محاور المؤتمر العامة التي ستناقش السبل المختلفة لدعم المقاومة، وإدانة وتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والوسائل الكفيلة بإسقاط ​صفقة القرن​ وإفشالها، فضلاً عن وجوب العمل للدفاع عن ​القدس​ و​المسجد الأقصى​ والمقدسات الإسلامية في فلسطين ، والعمل على دعم صمود أهلنا في الأرض المحتلة، والتصدي لمحاولات العدو الخبيثة لمصادرة أراضي المواطنين ​الفلسطينيين​ وضمها إلى كيانه".

وأكد الجانبان "أنهما شركاء في مشروع المقاومة، وأنهما معاً في التحضير لمؤتمر الوعد الحق القادم، الذي يأملان أن يكون سهماً في التحرير، وأداةً في مواجهة العدو الإسرائيلي الغاصب".

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