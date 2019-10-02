النشرة: قتيل و4 جرحى نتيجة حادث صدم على طريق عام كفرفالوس - جزين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن سقوط قتيل وأربعة جرحى في ​حادث سير​ مروع وقعر على طريق عام ​كفرفالوس​ - جزين، حين دهس باص لنقل الركاب عدداً من المواطنين كانوا على جانب الطريق.

وبحسب المعلومات الاولية فإن سيارتين كانتا متوقفتين بجانب الطريق احداهما معطلة، وبسبب غياب الانارة لم يراهما سائق الباص الذي اصطدم بهما مما ادى الى وقوع الاصابات.

وعمل عناصر الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد و​الصليب الاحمر اللبناني​ و​الجمعية الطبية الاسلامية​ على نقلهم الى ​مستشفى حمود​ الجامعي ومركز لبيب الطبي ومستشفى قصب للمعالجة. وقد حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.