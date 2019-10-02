أبو شقرا: آلية البدء بتطبيق التعميم الصادر عن مصرف لبنان بحاجة بعض الوقت

لفت ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​​فادي أبو شقرا​، الى أن "الشركات المستوردة للنفط تريد منا أن ندفع ب​الدولار​ والموزعون إمتنعوا عن شراء البضاعة من الشركات المستوردة"، مؤكدا "أننا لا نريد الإضراب، لكن الجماعة على حق ونحن على حق، ويحق لنا أن نشتري بالليرة".

ورأى أبو شقرا في حديث تلفزيوني أن "آلية البدء بتطبيق التعميم الصادر عن ​مصرف لبنان​ بحاجة بعض الوقت خصوصا أن هناك إعتكادات و​بضائع​ في السوق "مش مغطاية".