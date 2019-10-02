نجم: لا يجوز الإساءة لرفيق الحريري الذي أعاد عون من فرنسا وأخرج جعجع من السجن

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ أنه "لا يجوز مطلقاً الإساءة لرئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ الذي حرر بدمه ​لبنان​ من ​الجيش السوري​، وأعاد ​الرئيس ميشال عون​ من ​فرنسا​ وأخرج رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ من السجن"، مشيراً إلى أنه"ليس مقبولاً أبداً ما قاله النائب ​زياد أسود​ بحق الرئيس الشهيد".

وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، أشار نجم إلى ان "البلد سيبقى بأمان في عهد ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون الذي لا يمكن أن يوافق على ما قال النائب أسود"، مشيراً إلى أنه "احتراماً لدماء الرئيس الشهيد ولوزير الخارجية ​جبران باسيل​ ألغي اللقاء مع الأخير الذي كان مقرراً في مقر ​تيار المستقبل​ ب​بيروت​".

وأكد "أننا نحترم شهداءنا وموتانا الكبار، وكما أننا نحترم شهداء غيرنا، فعليهم احترام شهدائنا"، مضيفا: "نحن ننتظر موقفاً".