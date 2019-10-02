نجم: لا يجوز الإساءة لرفيق الحريري الذي أعاد عون من فرنسا وأخرج جعجع من السجن

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم أنه "لا يجوز مطلقاً الإساءة لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي حرر بدمه لبنان من الجيش السوري، وأعاد الرئيس ميشال عون من فرنسا وأخرج رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من السجن"، مشيراً إلى أنه"ليس مقبولاً أبداً ما قاله النائب زياد أسود بحق الرئيس الشهيد".
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، أشار نجم إلى ان "البلد سيبقى بأمان في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لا يمكن أن يوافق على ما قال النائب أسود"، مشيراً إلى أنه "احتراماً لدماء الرئيس الشهيد ولوزير الخارجية جبران باسيل ألغي اللقاء مع الأخير الذي كان مقرراً في مقر تيار المستقبل ببيروت".
وأكد "أننا نحترم شهداءنا وموتانا الكبار، وكما أننا نحترم شهداء غيرنا، فعليهم احترام شهدائنا"، مضيفا: "نحن ننتظر موقفاً".
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