خارجية العراق تستدعي سفير إيران بعد أنباء عن إغلاق قنصليتها في مشهد الايرانية

استدعت وزاة الخارجية ​العراق​ية السفير ال​إيران​ي في ​بغداد​، على خلفية أنباء إغلاق القنصلية العراقية في مشهد الإيرانية.

وفي بيان لها، اوضحت الخارجية العراقية بيانا أنها "أبلغت عبد الكريم هاشم مصطفى، ​السفير الإيراني​، الرفض المطلق لتصريحاته الأخيرة".

ولفتت الى أن "هاشم مصطفى قد أدلى في تصريح سابق حول استهداف ​قوات التحالف الدولي​ العاملة في العراق، التي تعمل بطلب ​الحكومة​ العراقيّة، وبالتنسيق معها، تقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية".

وشددت الخارجية العراقية على أن "بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية، أو أن تكون ممرا أو مقرا لأيّ اعتداء يضرُ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم و​العالم​".

وأعربت عن "رفض بغداد للاعتداء على الدبلوماسيين العراقيين اللذين كانا في مهمة رسمية في قنصليّة العراق العامّة في مدينة مشهد، كما طالبَ في الوقت نفسه السلطات الأمنية الإيرانية بالتحقيق لمعرفة ملابَسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدِ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين الذين تربطهم بإيران علاقات أخوية وتأريخية ومصيرية متميزة".

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